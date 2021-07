'É igual a cunhado, tem que aturar', diz Bolsonaro sobre Mourão

De acordo com o G1, Bolsonaro e Mourão já protagonizaram publicamente divergências em relação às declarações polêmicas do presidente.

"O Mourão faz o teu trabalho. Ele tem um independência muito grande, por vezes atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual cunhado: você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Você não pode mandar o cunhado ir embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar. Dele, não, o cargo de vice é muito importante para agregar simpatias", disse o presidente.

