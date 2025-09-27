   Compartilhe este texto

Duas pessoas morrem por intoxicação após consumo de bebida contaminada em SP

Por Portal Do Holanda

27/09/2025 18h24
Brasil


Duas pessoas morreram por intoxicação após o consumo de bebida alcoólica contaminada, em São Paulo. O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo informou, neste sábado (27), que os casos ocorreram na capital paulista e em São Bernardo do Campo. 

Entre junho e setembro deste ano foram confirmados seis casos de intoxicação. Destes, dois morreram. Outros 10 casos seguem sendo investigados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima que faleceu em São Paulo era um homem de 54 anos que morava em Mooca/Aricanduva. O homem apresentava suspeita de intoxicação por metanol.

O Metanol, também conhecido como álcool metílico ou álcool da madeira, é o álcool mais simples, com a fórmula química CH3​OH. É um líquido incolor, volátil e inflamável, que, apesar de ser um solvente industrial comum e um precursor essencial na produção de inúmeros produtos químicos como a formaldeído e o éter dimetílico, é tóxico para os seres humanos.

Em nota, o Governo Federal informou que o caso está sendo investigado. Confira abaixo.

NOTA | "Nesta sexta-feira (26), a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP) recebeu, por meio do Sistema de Alerta Rápido (SAR), notificação que reporta nove casos de intoxicação por metanol, no estado de São Paulo, num período de 25 dias, todos a partir da ingestão de bebida alcóolica adulterada.

O número de casos registrado, inicialmente, pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), de Campinas (SP), e encaminhado ao Comitê Técnico do SAR é considerado fora do padrão para o curto período de tempo e também por desviar dos casos até hoje notificados de intoxicação por metanol.

O Ciatox recebeu, nos últimos dois anos, casos de intoxicação por metanol a partir de consumo de combustíveis por ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias, frequentemente associada à população de rua. Contudo, de acordo com a notificação de hoje, a ingestão se deu em cenas sociais de consumo alcóolico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros. São registros inéditos no referido centro toxicológico. É possível haver outros casos não notificados, uma vez que nem todos os casos de intoxicação chegam aos órgãos de vigilância e controle.

A ingestão acidental ou intencional de metanol leva a intoxicações graves e potencialmente fatais. O cenário de adulteração é particularmente relevante do ponto de vista de saúde pública, pois episódios dessa natureza frequentemente resultam em surtos epidêmicos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos populacionais vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias. Nesse sentido, requer alerta à população, considerando, inclusive, o início do fim de semana, quando há maior frequência a bares e consumo de bebidas alcóolicas.

