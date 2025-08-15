   Compartilhe este texto

Dono da Ultrafarma deixa prisão com tornozeleira e fiança de R$ 25 milhões

Por Portal Do Holanda

15/08/2025 18h59 — em
Brasil


Foto: Divulgação

O dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor estatutário da Fast Shop, Mario Otávio Gomes, foram soltos nesta sexta-feira (15) após pagamento de fiança de R$ 25 milhões cada. Presos desde terça-feira (12) na Operação Ícaro, eles usarão tornozeleira eletrônica e deverão cumprir medidas como recolhimento noturno, entrega de passaporte e proibição de contato com outros investigados.

A ação do Ministério Público de São Paulo apura um esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda estadual para acelerar e liberar créditos de ICMS a empresas varejistas. Segundo a investigação, o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto manipulava processos e, em troca, recebia propinas milionárias por meio de empresas intermediárias. O esquema funcionaria desde 2021.

O MP aponta que valores superiores aos devidos eram liberados em prazos mais curtos, causando prejuízos bilionários aos cofres públicos. Além de Sidney e Mario, a Justiça também liberou Tatiane de Conceição Lopes, esposa de um dos operadores do esquema. Artur teve a prisão temporária prorrogada.

ASSUNTOS: Brasil

