Dentista enviou mensagem à família antes de morrer de febre maculosa

A administração do local terá que realizar mudanças para combater a presença do carrapato-estrela, transmissor da doença.

Evelyn e Marcelo tinha viagem marcada para o Chile no Dia dos Namorados, mas a jovem acabou morrendo no dia 8 de junho.

Para Marcelo, o médico foi negligente em não investigar mais a fundo os sintomas. “ "O médico disse que, pelos sintomas, poderia ser muitas coisa. A gente só associou no dia que ela faleceu porque saiu a notícia do casal. Ele [o médico] não investigou, ele não investigou. Ele sabia que não era dengue. Ele investigou até ter certeza que não era dengue, hora que ele tinha certeza que não era dengue. Ele falou, ah, então não é dengue, então tá tudo bem", disse em entrevista do Fantástico.

De acordo com o noivo, Marcelo Borges, a partir daí, Evelyn peregrinou por três hospitais em busca de atendimento e no último, recebeu o diagnóstico de dengue.

Na ocasião, a jovem afirmou que estava muito “ruim” e que chegou a ter febre de 40º. “Eu tô no médico. Tô ruim, ruim. Dor no corpo inteiro e febre alta. Madrugada chegou a 40ºC. Minha febre estava muito alta, tive que vir. Não estava conseguindo parar em pé", escreveu.

