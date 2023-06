Terceira vítima de febre maculosa, jovem de 28 anos era dentista e estava noiva

Elisângela Souza, tia de Evelyn, lembra que a sobrinha era meiga, carinhosa, estudiosa, amava a profissão e estava no melhor momento. “Realizada profissionalmente, ficou noiva há oito meses, tinha planos de casar no próximo ano, estava se preparando para isso. Falava que aos 30 anos queria ser mãe e infelizmente tudo foi interrompido", disse ao G1 Campinas.

Evelyn Santos, de 28 anos, terceira vítima de Febre maculosa, conhecida como “doença do carrapato”, era dentista e estava noiva. A jovem morreu no dia 8 de junho e tinha participado de um festa na Fazenda Santa Margarida, no dia 27 de maio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.