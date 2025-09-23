   Compartilhe este texto

Confira resultado do concurso 2918 da Mega-Sena

Por Portal Do Holanda

23/09/2025 19h03 — em
Brasil


Foto: Reprodução

A Caixa Econoômica sorteou na noite desta terça-feira (23), o concurso 2918 da Mega-Sena, com o prêmio de R$ 45 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 11-27-31-41-48-54.

O rateio sairá me instantes.

Bastidores da Política - Uma 'química 'com cheiro de golpe. Lula não é bobo
Uma 'química 'com cheiro de golpe. Lula não é bobo

