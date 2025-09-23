Confira resultado do concurso 2918 da Mega-Sena
Por Portal Do Holanda
23/09/2025 19:04:52
23/09/2025 19h03 — em
Brasil
A Caixa Econoômica sorteou na noite desta terça-feira (23), o concurso 2918 da Mega-Sena, com o prêmio de R$ 45 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 11-27-31-41-48-54.
O rateio sairá me instantes.
