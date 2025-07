Com taxa de 50%, Brasil lidera ranking de países punidos por tarifaço de Trump

O Governo Federal foi pego de surpresa nessa quarta-feira (9), com o anúncio de Donald Trump que impôs tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Diante da decisão, o Brasil passou a encabeçar a lista de países com a taxa mais cara, seguido por Myanmar e Laos, ambas com tarifa de 40%.

O Brasil não estava no radar do americano, tanto que não recebeu tarifas na primeira remessa de comunicados que foram direcionados para 14 países. Nesta quarta-feira (9), porém, Trump direcionou a maior taxa ao para o país e fez questão de citar questões comerciais e políticas como respaldo.

Um deles foi a suposta perseguição do Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado. A decisão deixa o Brasil em sérios apuros, já que se os são taxados, passam a custar mais caro e deixar de atrair o interesse dos empresários.

Com isso vem uma avalanche de problemas, pois se o comerciante brasileiro não vende, terá que demitir e corre o risco até de fechar as portas. O resultado é uma crise baseada na perda de competitividade, aumento de desemprego, diminuição na arrecadação por conta da falência de empresas e muitas outras consequências.

O Brasil tem até o fim de julho para abrir negociações com os Estados Unidos se quiser reverter a situação, mas até o momento, a resposta do governo foi devolver a taxação aplicando tarifas também aos produtos americanos que entram no país.