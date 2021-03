Com covid, senador Major Olímpio tem morte cerebral aos 58 anos

O parlamentar estava internado desde o início de março no Hospital São Camilo. Ele foi transferido para a UTI no dia 5.

A conta do senador no Twitter informou sobre a morte dele. "Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olímpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmar o óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil", escreveram.

Após ser diagnosticado com Covid-19, o senador Major Olímpio do PSL, teve morte cerebral nesta quinta-feira (18) em São Paulo.

