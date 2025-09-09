   Compartilhe este texto

Carlos Lupi defende Lula e diz não conhecer ‘Careca do INSS’

Por Portal Do Holanda

09/09/2025 0h05 — em
Brasil


À esquerda Carlos Lupi / À direita Antonio Carlos, 'O careca do INSS'/ Foto: Carlos Moura e Reprodução

O ex-ministro da Previdência Carlos Lupi prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) nesta segunda-feira (9) e negou qualquer envolvimento em irregularidades durante sua gestão à frente da pasta, entre 2023 e 2025. 

Ele afirmou não ter sido omisso no caso das fraudes no INSS e reiterou que o presidente Lula não tinha conhecimento dos fatos. Também negou conhecer figuras centrais do esquema, como o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”. 

Ao ser questionado sobre nomeações na Previdência e no INSS, Lupi reconheceu que indicou alguns nomes ligados às áreas investigadas, como Adroaldo da Cunha Portal, ex-secretário do Regime Geral de Previdência. Mas afirmou que a responsabilidade pelos desvios caberia ao INSS, que, segundo ele, é uma autarquia e, portanto, com autonomia em várias decisões.

Antunes é apontado como figura central no esquema. Ele seria lobista de entidades que aplicavam descontos irregulares em aposentadorias usando cadastros falsificados. Ele também é investigado por possíveis pagamentos a servidores do INSS para facilitar os desvios.

 

Com informações da Agência Senado

Bastidores da Política - STF será julgado pela história Bastidores da Política
STF será julgado pela história

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, presta depoimento na CPI do INSS / Foto: Jefferson Rudy / Senado

08/09/2025

CPI do INSS: Lupi diz que só percebeu dimensão das fraudes após investigação da PF

Foto: Agência Brasil

08/09/2025

Mega-Sena sorteia R$ 47 milhões nesta terça-feira

Foto: Reprodução/Pixabay

08/09/2025

Anvisa alerta sobre uso indiscriminado de medicamentos para disfunção erétil

Imagem ilustrativa Foto: Freepik

08/09/2025

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos de empresa de produtos naturais

Foto: Youtube / Silas Malafaia

08/09/2025

Malafaia critica uso de bandeira dos EUA em atos pró-anistia

Foto: Agência Brasil

08/09/2025

Se for condenado, Bolsonaro deve ter pena definida no último dia de julgamento

08/09/2025

Mulher pega arma de marido policial e ameaça vizinha em BH; vídeo

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes / Foto: Isac Nóbrega / PR e Divulgação / STF

08/09/2025

Bolsonaro pede autorização a Moraes para procedimento médico em hospital

Foto: Reprodução Redes Sociais

08/09/2025

Mulher que teve tronco colocado em mala conheceu suspeito durante enchente; saiba detalhes

Foto: Divulgação/Detran-AM

08/09/2025

Projeto de lei libera CNH para adolescentes em áreas rurais

Foto: Reprodução

08/09/2025

Mulher morta que teve tronco achado em mala é identificada no RS

Foto: Divulgação/ EBC

08/09/2025

Confira como vai funcionar o PIX parcelado que terá regras divulgadas este mês

Foto: Ton Molina/STF

08/09/2025

Embargos ou reviravolta: placar do STF decide futuro de Bolsonaro e réus

Foto: Reprodução Redes Sociais

08/09/2025

Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola no Pernambuco

Foto: Reprodução

08/09/2025

Traficante mais procurado do Brasil vive em mansões na Bolívia

Brunna Ribeiro, de 22 anos, não resistiu após ser atingida por descarga elétrica provocada por fios expostos. — Foto: Redes sociais

08/09/2025

Estagiária da Record morre após sofrer descarga elétrica em acidente em BH

Foto: Divulgação

08/09/2025

Anvisa proíbe venda e determina apreensão de 32 suplementos alimentares

08/09/2025

Sob aplausos, papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o 'influencer de Deus'

Foto: Gustavo Moreno/STF

08/09/2025

STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados nesta terça-feira

Foto: Reprodução/Youtube/TV GLOBO/Fantástico

07/09/2025

Polícia desmonta esquema de joias roubadas exibidas em programa de TV

Foto: Reprodução/Redes Socias

07/09/2025

Líder do PCC vive livre em mansões de luxo na Bolívia há mais de 10 anos

Foto: Divulgação

07/09/2025

Gilmar Mendes rebate críticas e diz que país 'não aguenta mais tentativas de golpe'

07/09/2025

'Lua de sangue': veja fotos do eclipse total deste domingo, 7

07/09/2025

Jipe atropela grupo que assistia desfile do 7 de Setembro; vídeo

Foto: Reprodução/ Youtube Silas Malafaia

07/09/2025

Tarcísio cobra anistia, pressiona Motta, ataca STF e chama Moraes de ditador e tirano

Foto: Reprodução

07/09/2025

Michelle chora em discurso, fala em humilhação e diz que Bolsonaro não irá desistir

Foto: Reprodução

07/09/2025

Empresário morre em acidente 2 horas após comprar Porsche

Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/X

07/09/2025

Manifestantes contra anistia se reúnem em SP e Rio neste 7 de setembro

07/09/2025

Flávio exige anistia ampla e diz em ato no Rio que STF irá entregar cabeça de Moraes na bandeja


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!