Carlos Lupi defende Lula e diz não conhecer ‘Careca do INSS’





O ex-ministro da Previdência Carlos Lupi prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) nesta segunda-feira (9) e negou qualquer envolvimento em irregularidades durante sua gestão à frente da pasta, entre 2023 e 2025.

Ele afirmou não ter sido omisso no caso das fraudes no INSS e reiterou que o presidente Lula não tinha conhecimento dos fatos. Também negou conhecer figuras centrais do esquema, como o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”.

Ao ser questionado sobre nomeações na Previdência e no INSS, Lupi reconheceu que indicou alguns nomes ligados às áreas investigadas, como Adroaldo da Cunha Portal, ex-secretário do Regime Geral de Previdência. Mas afirmou que a responsabilidade pelos desvios caberia ao INSS, que, segundo ele, é uma autarquia e, portanto, com autonomia em várias decisões.

Antunes é apontado como figura central no esquema. Ele seria lobista de entidades que aplicavam descontos irregulares em aposentadorias usando cadastros falsificados. Ele também é investigado por possíveis pagamentos a servidores do INSS para facilitar os desvios.

Com informações da Agência Senado