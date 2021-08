Caixa anuncia concurso com vagas apenas para pessoas com deficiência

A Caixa Econômica Federal prevê realização do concurso público para preenchimento de vagas apenas para pessoas com deficiência. O anúncio foi divulgado pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, nesta quarta-feira (11), durante entrevista ao programa 'A Voz do Brasil'.

De acordo com a Agência Brasil, pretende inaugurar 268 novas agências ainda em 2021, é aumentar a participação para 5%.

Além disso, o presidente do banco afirmou que outras vagas serão preenchidas por pessoas aprovadas no concurso de 2014, que continua válido. A expectativa é que 10 mil novos funcionários passem a integrar as agências da Caixa como colaboradores.

As novas agências já estão em processo de inauguração, informou Guimarães.