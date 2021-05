'Bolsonaro queria alterar bula da cloroquina', revela Mandetta

O pedido foi negado pelo presidente da Agência. "Eu estive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o terceiro andar porque tinha lá uma reunião com vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que eu nunca tinha conhecido. Quer dizer, ele tinha esse assessoramento paralelo", contou o ex-ministro.

Mandetta afirmou durante depoimento da CPI da Covid, nesta terça-feira (4), que o presidente Bolsonaro queria que a Anvisa alterasse a bula da cloroquina para que o mesmo fosse indicado no tratamento do coronavírus.

