Covid-19: Amazonas recebeu mais de 222 mil comprimidos de cloroquina

Manaus/AM - Sem eficácia comprovada cientificamente, o Amazonas ocupa o 3º lugar entre os estados que mais receberam comprimidos de cloroquina para tratamento precoce da Covid-19. De acordo com dados divulgados pelo R7, um documento do Ministério da Defesa aponta que 90% do estoque de cloroquina feito pelo Exército Brasileiro foram distribuídos em todo o país.

Desde o início da pandemia, cerca de 3.229.910 comprimidos do medicamento de 150 mg, utilizado contra malária e lúpus, foram fabricados. Desse total, sobraram apenas 320.590 de comprimidos, o que equivale a menos de 10%. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi favorável ao uso, mesmo com comprovação da ineficácia da cloroquina contra a Covid-19.

O governo distribuiu 504.500 comprimidos para Rio Grande do Sul, em seguida, doou 316 mil para São Paulo e Amazonas ficou com 222.500 comprimidos de cloroquina. Na contramão das orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o ministro da saúde, Eduardo Pazuello prestou esclarecimentos à Policia Federal após enviar lotes de cloroquina ao Amazonas, em vez de respiradores, dias antes do Estado enfrentar o colapso na saúde, em janeiro deste ano.