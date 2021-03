Com colapso na saúde, Bolsonaro se reúne com Pazuello em Brasília

Com o Brasil enfrentando colapso na saúde devido ao agravamento da pandemia da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), se reuniu neste sábado (13), em Brasília, com os ministros: da saúde Eduardo Pazuello; da Casa Civil Walter Braga Netto; da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos e também o ministro da defesa, Fernando Azevedo.

