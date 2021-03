Vacinas serão entregues a Estados semanalmente, diz Ministério da Saúde

O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com os governadores por videoconferência, neste sábado (13), e alinhou um novo cronograma para entrega de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o ministro da Saúde, as entregas devem ocorrer semanalmente, até julho, e serão os imunizantes produzidos pelo Instituto Butanta e Fiocruz.

Durante a reunião, também foi confirmada a entrega de dois lotes da vacina da AstraZeneca pelo Consórcio da OMS e da Bharat Biotech. Além disso, as 37 milhões de doses da vacina Sputnik V compradas pelo Consórcio Nordeste farão parte do Plano Nacional de Imunização (PNI), com entregas previstas a partir de Abril.