Apenas seis cursos de medicina têm nota máxima no Enade

O conceito final é extraído das avaliações do desempenho dos estudantes, da infraestrutura e instalações das instituições, dos recursos didático-pedagógicos, do corpo docente e de um questionário para o estudante.

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) - Pública Universidade do Oeste Paulista (Unoeste/ SP) - Privada Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP/SP) - Privada Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (UNIFAGOC/MG) - Privada Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE/SP) - Privada Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (UniSalesiano/SP) - Privada

Do grupo dos mais bem avaliados, cinco estão no estado de São Paulo e um em Minas Gerais. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (11).

Dos 309 cursos de medicina que foram avaliados pelo Ministério da Educação via Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), aplicado em 2023, apenas seis tiraram nota 5, o mais alto conceito do exame.

