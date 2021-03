Veja quais são as maiores sociedades secretas do mundo

As sociedades secretas existem com vários objetivos. A maioria desses grupos não revelam suas crenças, e acabam sendo alvos de teorias e especulações. Separamos uma lista com as maiores sociedades secretas do mundo. Confira:

1. Clube Bilderberg

O Clube Bilderberg, foi fundado por Józef Retinger, em 1954. Não eram bem uma sociedade secreta, mas um grupo de pessoas ricas e influentes que se reuniam anualmente em hotéis nos EUA ou na Europa, e o motivo e assunto dessas reuniões nunca era revelado. O objetivo da fundação desse clube, era sobre discussão informal sobre grandes questões mundiais. Eram cerca de 100 à 150 pessoas influentes da América do Norte e Europa presentes nas reuniões.

2. Ordo Templi Orientis (OTO)

Fundado por Franz Hartmann e Theodor Reus, a organização ocultista começou em 1906. A sociedade secreta existe até os dias de hoje e também tem grupos no Brasil, mas sem praticar os mesmos rituais que realizavam no passado. O tema principal da organização é o Liberalismo. O grupo influenciou muito no mundo da música, e até Raul Seixas mostrava isso explicitamente em suas canções.

3. A Mão Negra

A organização nacionalista sérvia Mão Negra, foi fundada por Narodna Odbrana. Era considerada terrorista por conta da atividade política envolvida, além de terem conexões com elementos pan-eslavistas do Governo da Sérvia.

A Mão Negra arquitetou o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando da Áustria e de sua esposa, em Sarajevo, o que serviu de estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, membros de outra organização (Jovem Bósnia), foram quem executaram o plano.

4. A Ordem dos Assassinos

Fundado por Hassan ibn Sabbah, no século XI, essa organização ganhou uma certa atenção atualmente devido a franquia de jogos ‘Assassin’s Creed’. Tinha o objetivo de difundir a nova corrente do ismaelismo e causava terror por toda a região do Oriente Médio. A organização e seus registros históricos foram totalmente destruídos pelos mongóis.

5. Illuminati

Essa organização é a mais famosa sociedade secreta conhecida e foi fundada por Adam Weishaupt, em 1776. Eles tiveram grande papel na Revolução Francesa e se desfez logo em seguida, mas ainda há quem acredite que eles existam.

A teoria da conspiração envolvendo os Illuminati, sugere que as 13 famílias mais ricas do mundo controlam o mundo e são responsáveis por criar as regras do planeta. Eles também acreditam que o objetivo seja uma sociedade e governo mundial, com uma única moeda, onde não há países ou religião.