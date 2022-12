Homem tem projétil de bomba enfiado no ânus e faz hospital ser evacuado

Uma porta-voz do hospital disse que o esquadrão antibomba foi acionado e uma evacuação foi necessária na unidade. Os especialistas afirmaram que havia pouca possibilidade de o projétil explodir dentro do homem já que era um item muito antigo de colecionador.

Segundo o New York Post, caso aconteceu no sábado (17), quando o paciente chegou Hospital Sainte Musse em Toulon para remover o explosivo da Primeira Guerra Mundial que estava alojado em seu reto.

Um fetiche perigoso causou pânico em um hospital da França, após um idoso, de 88 anos, dar entrada na unidade com um projétil de bomba enfiado no ânus fazendo com que o local fosse parcialmente evacuado.

