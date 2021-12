Homem tem projétil de canhão enfiado no ânus e hospital aciona equipe antibomba

Parece surreal, mas é verdade. Um homem foi parar no hospital Real de Gloucestershire, na Inglaterra, com um projétil de canhão enfiado no ânus. O caso aconteceu na última quarta-feira (1º).

Segundo o The Sun, o homem alegou ter escorregado enquanto fazia uma limpeza e caído sobre o projétil que havia acabado de colocar no chão. Com o projétil de 17 cm de comprimento no reto do paciente, o hospital acionou uma equipe antibomba com medo de que pudesse haver uma explosão.

"Como acontece com qualquer incidente envolvendo munições, os protocolos de segurança relevantes foram seguidos para garantir que não houvesse risco para pacientes, funcionários ou visitantes", disse um porta-voz do hospital à publicação.

"Era um pedaço de chumbo pontudo e grosso, projetado para atravessar um tanque", disse um dos integrantes do 11º Regimento de Descarte de Artilharia Explosiva.

O paciente teve alta e não deve demorar para se recuperar do incidente.