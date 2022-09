Casal é flagrado fazendo sexo durante partida em estádio; veja vídeo

Um casal foi flagrado, nesta segunda-feira (29), fazendo sexo durante a partida entre Toronto Blue Jays e Chicago Cubs, em Toronto, no Canadá. A cena inusitada aconteceu durante o jogo válido pela Major League Baseball (MLB), principal liga de beisebol dos Estados Unidos.

Two people were seen engaging in an apparent sex act at the Rogers Centre during last night's Blue Jays game, much to the surprise of anyone near them in the 500s. pic.twitter.com/9viHSXLJ8L