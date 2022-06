Caçador atira em urso e acaba morto com o crânio esmagado pelo animal

Caçador e "presa" foram encontrados um perto do outro por um grupo de buscas após o caçador ser dado como desaparecido. "A carcaça do animal foi encontrada a 50 metros do local onde o homem morreu. O predador ferido conseguiu infligir uma lesão da qual o caçador morreu", declarou o Ministério de Assuntos Internos da Rússia.

De acordo com o Uol, o caçador teria atirado e ferido o urso, que estava perto de uma árvore. Ao descer, o caçador foi atacado pelo animal e acabou morrendo com o crânio esmagado, além de ter tido ferimentos de garras e presas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.