Elefante mata idosa, volta no funeral para pisotear corpo e chama manada para última 'vingança'

Uma idosa de 70 anos foi morta por um elefante enquanto coletava água em uma vila no leste da Índia. O que ninguém esperava era as atitudes seguintes do animal, que a pisoteou novamente no funeral e destruiu o vilarejo onde ela morava. O caso aconteceu no início deste mês, mas só ganhou repercussão na última semana.

De acordo com o Press Trust Of India, Maya Murmu estava pegando água quando foi surpreendida e pisoteada pelo animal, no último dia 9 de junho, que foi embora em seguida. A idosa chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas morreu horas depois. Quando o corpo da mulher já estava em uma pira funerária, o animal foi até o local e a pisoteou novamente. Testemunhas afirmam que o animal pegou o corpo da idosa da pira funerária, jogou no chão e pisoteou tão brutalmente que o intestino foi projetado para fora. A cerimônia funerária continuou normalmente momentos depois, segundo jornais locais.

O que foi ainda mais surpreendente em toda a situação, é que no dia 10 de junho, ainda no funeral, o animal teria esperado por cerca de uma hora ao lado do corpo da idosa, até começar a emitir um som, chamando outros membros da manada para atacar o vilarejo onde Maya morava. A casa da idosa foi destruída e também pisoteada pelo animal. Outros elefantes da manada teriam atacado as casas restantes e comido o alimento disponível.

Confira um vídeo do ocorrido: