Vinicius explica voto em Natália após dinâmica do dedo-duro no BBB22

"Eu já esperava que, em algum momento, você precisaria me abandonar. E na verdade, hoje não foi que você precisou me abandonar. A gente não está em um jogo tão estreito ao ponto de você precisar. Você quis.", disse a sister.

Viny justificou seu voto em Natália durante conversa com a sister na madrugada desta segunda-feira (14). Ele teve que revelar seu voto em Natália durante a dinâmica do dedo-duro na formação do paredão.

