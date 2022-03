Vídeos: Após Eli, Laís conta que viu Arthur manipular sorteio do Anjo e Gustavo pede revisão

Gustavo disse que não prestou atenção no momento, mas aproveitou e falou no microfone que também está pedindo a revisão, acrescentando que caso exista algo errado o participante poderia ser expulso por tentar trapacear o jogo.

A médica foi contar ao ficante que Eliezer foi ao Confessionário pedir que o momento em que Arthur sorteou os nomes de quem participaria fosse revisado. “O Eli já foi reclamar disso no confessionário, as câmeras vão puxar… aquele buraco da urna é grande, eu ja vi, ele tava puxando só os amigos dele”, disse ela.

Eita Lais contou pra Gustavo sobre Arthur escolher as pessoas que sorteou hoje na prova do anjo, disse q Arthur usa coisas para se favorecer e também disse que Eli já foi no confessionário falar e aí devem puxar nas câmeras #BBB22 pic.twitter.com/80p9zboq9S

