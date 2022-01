Vaza vídeo íntimo de Natália do BBB22 e equipe da sister afirma que tomará providências

A participante do BBB22, Natália teve um vídeo íntimo vazado na madrugada desta quarta-feira (19) e o assunto ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Com a repercussão, a equipe da sister se manifestou e afirmou que "tomará providências". "Já temos conhecimento do vídeo que está circulando! Tomaremos as providências cabíveis!", escreveu o ADM no Twitter. "Continuem mandando os prints. Manda tudo!", pediu o ADM da participante. JÁ TEMOS CONHECIMENTO DO VÍDEO QUE ESTÁ CIRCULANDO!

TOMAREMOS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS! — Natália Deodato (@oficial_deodato) January 19, 2022 A equipe finalizou pedindo ajuda aos outros ADM dos participantes do reality. "Provavelmente isso nunca foi feito, porque é uma competição e os participantes são rivais, mas precisamos mesmo do apoio de vocês (ADMs dos outros participantes).".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.