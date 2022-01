Vaza vídeo íntimo de Natália do BBB22 e equipe da sister afirma que tomará providência

A equipe da participante do "BBB 22" (TV Globo), Natália Deodato, informou que tomará providências após um vídeo em que ela aparece fazendo sexo oral ser vazado nas redes sociais. "Já temos conhecimento do vídeo que está circulando! Tomaremos as providências cabíveis!", escreveu o ADM no Twitter. "Continuem mandando os prints. Manda tudo!", pediu. JÁ TEMOS CONHECIMENTO DO VÍDEO QUE ESTÁ CIRCULANDO!

TOMAREMOS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS! — Natália Deodato (@oficial_deodato) January 19, 2022 A equipe finalizou pedindo ajuda aos outros ADM dos participantes do reality. "Provavelmente isso nunca foi feito, porque é uma competição e os participantes são rivais, mas precisamos mesmo do apoio de vocês (ADMs dos outros participantes).".

