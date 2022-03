Polêmica: veja o momento em que Arthur faz o sorteio da Prova do Anjo

Internautas estão compartilhando o vídeo do momento do sorteio. Arthur olha para o objeto, especialmente no começo do vídeo, mas não é possível saber se dá para enxergar o que há dentro. Outros internautas também 'ressuscitaram' imagens de Laís sorteando e olhando para dentro da urna em outras ocasiões no BBB22.

A suspeita foi levantada por Eliezer, que ficou fora da prova e foi colocado no castigo do monstro por Lucas, Anjo da semana. Depois de Eli contar que foi ao Confessionário, Laís também afirmou ter visto Arthur olhando a urna. A sister disse que o buraco da urna é grande e que o brother escolheu a ordem que queria.

Eliezer e Laís acusaram o Arthur de olhar para a Urna no momento do sorteio. Vídeo sem cortes do sorteio da Prova do Anjo. Tirem as suas próprias conclusões. #BBB22 pic.twitter.com/zJXRecwbgE

