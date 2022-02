PA monta em Jade e troca beijos picantes com sister no quarto do líder; vídeos

Desde o começo do programa, os dois são shippados tanto pelo público como pelos colegas de confinamento. Ontem, Larissa – integrante da Casa de Vidro – pressionou os dois e afirmou que até Anitta tem interesse no atleta. A pressão pelo visto deu jeito já que Jade não perdeu tempo e tratou de fisgar o boy.

No quarto do líder, Jade puxou o atleta e tascou um beijão demorado. PA ficou montado em cima da sister durante os beijos picantes, que levou os internautas à loucura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.