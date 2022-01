No BBB22, Naiara Azevedo fala de relação com Marília Mendonça: 'Não era minha amiga'

Enquanto preparava o jantar, Naiara Azevedo foi questionada por Pedro Scooby de como era sua relação com Marília Mendonça. A cantora afirmou que as duas não eram melhores amigas, mas sempre admirou a mãe do pequeno Leo. a naiara falando sobre a marilia.. que elas não eram melhores amigas, mas que ela admirava mto #bbb22



pic.twitter.com/KViYkZ0EzP — pati (@paticomentts) January 19, 2022 "Não éramos melhores amigas. Não tinha nem tempo pra isso. Ela sempre foi fiel e próxima a quem trabalhava com ela. Não era minha melhor amiga, mas alguém que eu tinha admiração muito grande, primeiramente como fã. E a gente teve uma troca muito bacana, gravei um trabalho com ela que vai sair em fevereiro", contou sem nem imaginar sobre a polêmica que envolve a música. A confinada falou ainda sobre a parceria com a “Rainha da Sofrência”. Nesse encontro a gente teve uma troca bacana de energia e coisas que falei pra ela. Não era minha amiga, mas eu admirava, como mãe, e que vai ter sempre um espaço no meu coração”.

