Natália observa brincadeiras de Lina e Jessi com Eli e dispara: 'se beijaram'

"Um exemplo. Só tô de costas. Um exemplo, você fica com o Gustavo. A Jade fica lá em cima dele? Eu não acho isso legal", desabafou Natália com Laís. "Nem eu", concordou a médica. "Não sei se estou errada", comentou a sister. "Não. Também não concordo. Tá doido", disse Laís.

Natália ficou chateada ao observar brincadeiras de Eli, seu affair no BBB22, com suas amigas Jessi e Linn da Quebrada durante a festa na madrugada deste sábado (05).

