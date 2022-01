Líder Douglas decide voto mas deve ser surpreendido na hora da indicação

Primeiro líder do BBB 22, Douglas Silva parece ter decidido quem será o seu alvo no paredão deste domingo, mas as coisas não vão acontecer como ele espera.

Isso porque o ator indicou que como Rodrigo deve dar o Anjo para Eliezer, irá votar em Rodrigo. Mas o brother é Anjo autoimune - o que ninguém da casa sabe ainda, e deve ser revelado durante o programa ao vivo.

O desgosto entre os dois é recíproco .Rodrigo passou a também criticar Douglas. Na manhã deste domingo, Rodrigo avisou que não vai mais entrar no Quarto do Líder porque acha que Douglas tentou pregar uma armadilha para criar rivalidade entre seus aliados e prejudicá-lo. Confira o diálogo: "Tudo pra eles é brincadeiras, e com assuntos meus que podem ser sérios. Envolvendo o Luciano que cai na pilha. E eu vi, eles provocando discussões nossas que são sérias pra gente falar e a gente pode se...".

Eliezer: "Cair numa armadilha nisso, pra fora?". Rodrigo: "Isso, eu senti isso. O DG arm [armou]... não sei se foi pensado, mas ele falou assim: 'Que que você tava lá discutindo?'." Rodrigo contou como Luciano relatou história da Natália da jacuzzi para se defender, e diz que não achou a manicure grosseira. Rodrigo: "Só que o DG provocou isso [a discussão], da Natália que eu gosto e que o Luciano gosta.". A situação com Natália na Jacuzzi segue rendendo.