Lexa faz show no BBB 22; Cantora revelou traições de Arthur para Maíra

Os participantes do Big Brother Brasil estão na noite deste sábado (26), curtindo a Festa Engov After, e entre as atrações estão Matheus Carrilho, Banda Eva e Lexa, que assumiu ter contado sobre as traições de Arthur Aguiar para Maíra Cardi.

Na última semana, o nome da cantora ficou em evidência após ela ter desabafado nas redes sociais que revelou tudo para a amiga.

"Galera, vi que estão me marcando em algumas postagens em relação a Maira Cardi e Arthur Aguiar… Eu sempre fui muito amiga da Maira e, como amiga, quando descobri na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha. Dei apoio para ela e, no desenrolar de tudo, eles voltaram. Automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação…", disse a cantora em seu perfil no Twitter.

Ela contou também, que Arthur teria mandado mensagens meses depois agradecendo a atitude dela por fazê-lo abrir os 'olhos'.

Durante a festa, Arthur não mostrou sentimento de rancor e festejou bastante durante a apresentação da esposa de Guimê.