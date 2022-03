Laís fica chocada ao descobrir que bateu recorde de rejeição no BBB22

Nona eliminada do "BBB 22" (TV Globo), Laís participou do "Bate-Papo BBB" (Globoplay), com Rafa Kalimann, na madrugada de hoje.

Laís descobre que está em 1º lugar no ranking de maiores porcentagens entre os eliminados do #BBB22.



Assista ao Bate-papo AO VIVO! https://t.co/rs8kfvep1m ← #RedeBBB pic.twitter.com/F1H3hpnXln — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2022

Foi na atração ao vivo que a ex-sister ficou sabendo da porcentagem dos votos que a tirou da casa mais vigiada do Brasil: 91,25%, o recorde da edição. Antes de Rafa apresentar o ranking do "BBB 22" para a médica, a própria já cogitou: "Eu saí com mais porcentagem, né? Mas tem a Bárbara [Heck] também". Ao ver o resultado da votação, a goiana comentou: "Caraca, 91!".

"Com 91,25% dos votos, você acaba de ir para o sétimo lugar no ranking de pessoas eliminadas com maior porcentagem do 'Big Brother Brasil', em paredões triplos", revelou a apresentadora. Kalimann ainda questionou: "Por que você acha que recebeu uma porcentagem tão alta?".

"Por causa do Arthur. Acredito que os fãs dele votaram para eu sair. Acho que ele tem um público muito grande".