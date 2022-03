Jessi desabafa com Lina sobre Eli: 'a gente errou, mas não em todos momentos'

Jessilane e Linn da Quebrada se reúnem a sós num canto da Festa Avon para falarem sobre o episódio da dança com Eliezer - que estava se relacionamento com Natália. As sisters chegam à conclusão que erraram, mas não houve nada além de uma dança com o brother.

