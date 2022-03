Gustavo chama Arthur de arrogante e brothers se desentendem; vídeo

Durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (21), Gustavo definiu Arthur como o mais arrogante do BBB 22 e os dois voltaram a se desentender. O ex-Casa de Vidro relembrou o momento que Arthur declarou "quem fala merda de mim bate no paredão e sai".

“Você não tem que culpar o outro por tirar de contexto. Você tem que ser mais claro nas suas frases para que elas não gerem outros contextos” #BBB22



"Frase mais arrogante que ouvi aqui [no confinamento]", disse Gustavo. "Realmente, a gente não conversou e sobrou atrito. Vou te explicar por que te coloquei. Naquela discussão que a gente teve, que você contou seu acontecimento do Lucas pro Eli, eu me senti à vontade pra entrar na conversa. Citei meu ponto de vista, você não concordou com meu ponto de vista, direito seu, mas você começa com esse discurso, 'ah, então me pinta de malvado'", justificou.

Arthur acusou Gustavo de tirar a frase do contexto, mas o brother se defendeu. "Você sempre fala isso. Quando sua frase abre contextos, você não tem que culpar o outro por ter outros contextos".

"Todas as pessoas que falam que eu fiz, ou não fiz, ou que criei uma situação, essas pessoas, que fizeram isso, saíram do paredão", argumentou Arthur.