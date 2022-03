Ciúmes de ficante? Cena de Jade com PA viraliza na web; veja vídeos

O atleta olímpico puxou Laís pela cintura, que rapidamente saiu dali: "Olha a cara da Jade", disse a sister. A influencer ficou visivelmente incomodada com a brincadeira dos dois e, em um determinado momento, até afastou a mão do brother que tentava puxar Laís.

Um cena de Jade Picon com ciúmes de PA, seu affair no BBB22, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (28). Ela estava sentada à mesa com o atleta olímpico quando ele iniciou uma brincadeira com Laís, que estava na cozinha.

