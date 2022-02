BBB22: Arthur e Lina batem boca em quarto após festa; vídeo

Arthur Aguiar e Linn da Quebrada bateram boca no quarto Grunge, após a festa. Com as luzes já apagadas, Arthur foi conversar com Lucas e Lina não gostou do barulho, mandando o colega conversar lá fora e não no quarto, porque Jessilane estava passando mal.

Arthur entrou no quarto e ficou conversando com Lucas, Lina não gostou porque queria dormir. #BBB22pic.twitter.com/01VoG75iFp — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 27, 2022

Lina: “Se você quiser conversar, você vai lá fora, viu?”

Arthur: “Ah é? Quer dormir?“

Lina: “Não tão respeitando a menina [Jessilane] que tá passando mal.”

Arthur: “Mas vocês falam o tempo todo quando tô aqui.”

Lina: “Então a gente vai falar mesmo!”

Arthur: “Mas vocês falam.”

Lina: “Pode ter certeza que a gente não para não.”

Arthur: “Fica à vontade. Vocês já falam mesmo sempre.”

Lina: “Não precisa me permitir não.”

Arthur: “An?”

Gustavo: “Esse é o clima que eu gosto.”

Arthur: “Só o que me faltava.”

Lina: “Só o que me falta ter que me permitir.”



Gustavo, que estava deitado ao lado de Laís, solta um pum e cai na risada.



Antes disso, Lina já havia rolado uma guerra de travesseiros no quarto entre Gustavo, Lucas e Eslovênia, que também estava dormindo lá (além de Laís) para ficar ao lado do affair. “C*ralho Lollipop, gente? Que isso?”, disse Douglas.