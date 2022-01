BBB 22: Natália se revolta com Eslovênia: ‘enfia a sorte no rabo'

Natália anda movimentando o BBB 22 e o nome da sister não sai da boca de alguns participantes. A emparedada já entrou em atrito com Maria e agora uma nova treta vem tomando forma, com Eslovênia.

Natália se irrita com Eslovênia após descobrir que ela foi uma das 7 pessoas que votaram na mineira e ataca a miss pernambucana: “Enfia a sorte no rab*. Pau no teu c*.” pic.twitter.com/fLeICp0CGD — +Music (@plusmusicnet) January 25, 2022

A treta começou após Natália questionar a pernambucana se ela foi seu voto. Eslô confirmou e na madrugada, Natália contou a Rodrigo que ficou revoltada com isso.

"Eu perguntei se ela foi uma das que votaram em mim e ela disse que 'sim, mas eu desejo a você sorte'. Ah, enfia sua sorte no meio do c*", disparou.

As duas também já haviam protagonizado uma discussão no primeiro dia do confinamento.