Artilheira do BBB22, Maria beija Eliezer e Lina durante festa; veja vídeos

Um dos melhores vídeos do BBB a Maria saindo de um beijão com o Eli, virando pra Linna com um sorriso perguntando se ela quer mais beijo e Linna concordando tímida e indo beijar ela #BBB22 pic.twitter.com/4t3CvBWuDX

A sister não perdeu tempo e voltou a trocar beijos com Eliezer. E para o delírio dos internautas, Maria saiu do beijo do brother e virou para beijar Lina.

Maria mostrou toda a sua habilidade e artilharia durante a festa do BBB22 na madrugada desta sábado (29). Ela não dispensou e deu um beijão no Elizer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.