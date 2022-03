Após polêmica com as 'comadres', Vyni pede para Eli terminar com Natália

Vyni conversou com Lina e afirmou que a sister não está errada na situação. "Ué, você é solteira e ele também. Não tem motivo para isso. Ela está com ciúme o problema é dela".

Após a polêmica envolvendo as brincadeiras entre Eli, Jessi e Lina, o Vyni pediu para Elizer colocar logo um ponto final na relação dele com Natália.

