Vídeo: Tiktoker Agenor chora com capivara Filó no colo, a caminho do Ibama

Manaus/AM - O tiktoker amazonense Agenor Tupinambá foi filmado em um vídeo comovente levando a capivara Filó para ser entregue ao Ibama, nesta quinta-feira (27).

Nas imagens, Agenor aparece com o rosto vermelho e olhos encharcados enquanto segura o animal no colo da aeronave, que foi de Autazes para Manaus. O vídeo foi publicado nas redes sociais do empresário Aldenor Lima, marido da deputada Joana Darc.



"Eu te amo e fui extremamente feliz ao seu lado, e continuarei com você aonde quer você esteja", escreveu o influenciador e estudante de Agronomia em um post no Instagram.

Agenor informou que entregar a capivara foi uma decisão difícil, que classificou como sua "maior prova de amor pela FIló", explicou que nunca foi contra o animal se integrar com um bando de capivaras e seguir sua vida, e que foi justamente por isso que ele a salvou e cuidou em sua fazenda.

O tiktoker foi denunciado ao Ibama e multado em R$ 17 mil, Com a repercussão do caso e a comprovação de que Filó vive em seu habitat natural, o deputado de São Paulo, Felipe Becari, informou que Agenor conseguiu a guarda do animal e que estavam tentando reverter as multas.

No entanto, nesta quinta-feira, Agenor Tupinambá surpreendeu ao mostrar que precisou entregar Filomena ao Ibama.

