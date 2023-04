Influencer amazonense é multado pelo Ibama e capivara Filó será recolhida

A capivara Filó tem cinco meses e era criada pelo fazendeiro em Autazes. Ele mostrava a rotina de cuidado e interações com esse e outros animais silvestres nas redes sociais. No Instagram, Agenor acumula 350 mil seguidores.

Estudante de Agronomia na Ufam, Agenor relatou nas redes sociais que foi procurado na faculdade pelos agentes que o notificaram e multaram por maus-tratos de animais, entre outros crimes, após ser denunciado. Entre as acusações estão “praticar ato de abuso contra animal silvestre” e por “explorar imagem de animal silvestre mantido em situação de abuso”, e ainda “utilização de fauna silvestre e exposição em redes sociais” devido a vídeos gravados com uma preguiça-real e uma paca.

O influencer e fazendeiro Agenor Tupinambá, de Autazes, do Amazonas, que faz sucesso nas redes sociais com a capivara Filó, foi multado em mais de R$ 17 mil pelo Ibama, e o animal será recolhido pelo órgão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.