Tiktoker Agenor Tupinambá se manifesta após ter vídeo criticado por Luisa Mell

Ao assistir o vídeo, é possível ver que não sou eu quem solta o porco e o arrasta pelo rabo. Foi uma situação inesperada onde eu fiquei sem saber como agir diante de todos. E um ponto relevante que não está no vídeo é que sou eu quem retira o porco do meio da confusão. Obviamente, por estar lá presenciando a cena, eu gostaria de colocar dois pontos em respeito a quem me segue.

Ano passado fui convidado para participar do Autazes Fest, evento tradicional da minha cidade. E eu fui. Um certo momento, fui chamado para ficar no meio da arena enquanto um porco foi solto para que crianças corressem atrás dele. Infelizmente, é uma situação tradicional em rodeios e que fazem parte da realidade onde cresci. Hoje a minha visão é outra.

O Tiktoker pediu para que seus seguidores não o julgassem pelo recorte de um vídeo, pois os mesmos são prova do tratamento afetivo que ele tem com todos os animais.

Manaus/AM - Após receber criticas da ativista da causa animal Luisa Mell, por um vídeo onde aparece em um rodeio no município de Autazes, interior do Amazonas, o TikToker amazonense Agenor Tupinambá fez esclarecimentos após ter sido apontado por ela como um dos envolvidos a maus-tratos contra um porquinho durante o evento.

