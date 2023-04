Luisa Mell posta vídeo de TikToker Agenor e dispara: 'Não chamem ele de protetor de animais'

O herói da capivara… por favor n ousem chamar ele de protetor de animais. Respeitem quem realmente ama os bichos. Assistam o vídeo. pic.twitter.com/4PT4ES5ayq — Luisa Mell (@luisamell) April 26, 2023

A ativista da causa animal Luisa Mell usou as redes sociais na noite desta terça-feira (25), para expor o Tiktoker Agenor Tupinambá, tutor capivara Filó, flagrado em uma festa de rodeio onde um porco aparece prestes a ser maltratado. O evento aconteceu no município de Autazes, interior do Amazonas, em 2022.

As imagens mostram um homem levando um porco pelas pernas para o meio da arena, em seguida, crianças correm para pegá-lo, no entanto, o apresentador do evento pede para que elas se afastem para que o animal não morra. Nesse momento, Agenor é chamado para segurar o animal. O vídeo acaba com a imagem do Tiktoker segurando o porco, vivo.

Na legenda do vídeo, no Instagram, Luisa escreveu: "O herói da capivara... por favor, não chamem ele de protetor de animais. Esta é uma das cenas mais assustadoras que já vi.".

No mesmo post, ela continuou: "vídeo de 2022. Se você acha isso bacana, cultural... você está no lugar errado. Aqui defende-se todos os animais", finalizou o post.

Após diversos comentários, a ativista apontou Agenor como responsável pela morte do bicho-preguiça que morreu enquanto era cuidada por ele:

"E esse bicho-preguiça, esse filhotinho, esse recém-nascido? Sério, gente. Porque ele não entregou aos órgãos competentes? Morreu por causa dele", disse questionou.

Já em outro stories, Luisa culpou o Ibama e disse que animais estão sendo usados para influenciadores ganharem curtidas nas redes sociais.