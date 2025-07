Trotes para o Samu Manaus têm redução de 50% no primeiro semestre

Manaus/AM - A Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da Prefeitura de Manaus, recebeu 3.313 trotes no primeiro semestre de 2025. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 6.731 trotes, houve redução de 50,7%.



A diretora clínica do Samu Manaus, médica Alessandra Said, destaca que, apesar da redução representar um avanço importante na manutenção da qualidade do serviço executado, o número de trotes ainda é alto e pode apresentar um acréscimo no mês de julho, quando crianças e adolescentes estão em férias escolares e mais ociosas em casa.



“A maioria dos trotes é feito por crianças e adolescentes, e podem causar problemas graves no atendimento de urgências e emergências. Eles ocupam as linhas telefônicas da Central de Regulação do Samu e se uma ambulância é deslocada para atender um trote, haverá atrasos em chamadas reais, quando a rapidez é essencial para salvar a vida de uma pessoa em um acidente de trânsito ou sofrendo um AVC”, alerta Alessandra.



Do total de 6.731 trotes no Samu Manaus entre janeiro e junho do ano passado, 2.351 foram apenas no mês de janeiro. Em janeiro de 2025, o número de trotes caiu para 475.



A médica ainda faz um alerta para que os pais e responsáveis orientem crianças e adolescentes durante o ano todo, reforçando no período de férias escolares. Segundo a profissional, é importante que crianças e adolescentes entendam que, em caso de deslocamento de uma ambulância para uma situação de trote, quem realmente precisa vai ter que esperar mais tempo do que o necessário.