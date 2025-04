Motorista fica ferido após bater em ambulância do Samu no Colônia Antônio Aleixo

De acordo com os agentes do Samu, a ambulância foi atingida pelo carro ao tentar fazer um retorno. A dianteira da Saveiro ficou totalmente destruída devido ao impacto do acidente, e o motorista sofreu ferimentos nas pernas. Ele foi levado para um hospital.

Manaus/AM - José Antônio Silva Vieira, de 43 anos, motorista de um carro, modelo Saveiro, ficou ferido após bater em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na noite deste domingo (27), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.