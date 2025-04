Comemoração dos 10 anos do Parque Rio Negro reúne shows gratuitos no São Raimundo

Manaus/AM - Neste domingo (27), foi realizada uma programação cultural em comemoração aos 10 anos de inauguração do Parque Rio Negro, localizado no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Com entrada gratuita, a população assistiu às apresentações de artistas locais, show dos bois Caprichoso e Garantido, além de ações socioculturais voltadas para a comunidade.

Sobre o Parque Rio Negro

Inaugurado no dia 30 de abril de 2015, com 36.590 m², o Parque Rio Negro possui pista para caminhada e corrida, com 1.750m de extensão, playground para as crianças brincarem, duas áreas com equipamentos para ginástica ao ar livre e bancos de jardim.

Em 2021, o espaço recebeu sua primeira revitalização, durante a gestão do governador Wilson Lima. Entre as melhorias, estiveram o reparo e pintura dos bancos, cestos coletores, substituição dos brinquedos do playground e equipamentos ao ar livre, limpeza dos canais de drenagem, desobstrução e restauração das instalações de esgoto.

Programação

A abertura das comemorações, neste domingo, foi com o programa #Toadas, evento que tem apoio do Governo do Amazonas. O sambista Uendel Pinheiro, um dos autores do "projeto boi dá samba” deu início à festa.

A festa seguiu com as toadas lendárias dos bois Caprichoso e Garantido que embalaram gerações com o som do toadeiros Tony Medeiros, Júnior Paulain, Renato Freitas, Carlinho do Boi, Carlos Batata, Paulinho Viana, Lucilene Castro e Márcia Siqueira.

Na quarta-feira (30), as comemorações continuam com a programação abaixo:

Feira do produtor da ADS;

Bazar das empreendedoras

17h às 18h - DJ Thiago

18h às 19h- aulão de ritmos com o professor André Andrade

19h às 20h - toadas com o grupo resistência da toada

20h às 20h30 - bolero com Leno Santos

20h30 - banda da Marinha

21h - Furacão do Calypso.

As atividades do Mania de Ler serão realizadas nos dois dias com a Central de Arte e Educação junto ao público infantil no local.