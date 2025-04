Governo leva Telessaúde ao interior e reduz espera por consultas no Amazonas

Manaus/AM - O governador Wilson Lima inaugurou neste sábado (26/04) o primeiro serviço de Telessaúde do interior do estado, no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. A ação faz parte do programa Saúde AM Digital e tem como objetivo reduzir o tempo de espera por consultas e exames agendados pelo Sistema de Regulação (Sisreg). Manacapuru foi escolhido como polo estratégico da região e agora conta com salas estruturadas para realizar teleconsultas e telediagnósticos de forma remota.

A nova estrutura foi instalada na Policlínica Delphina Aziz, no bairro Terra Preta, com uma sala para teleconsultas e outra para diagnósticos, evitando o deslocamento de pacientes para a capital. Os atendimentos começaram a ser agendados nesta semana e serão iniciados oficialmente na próxima segunda-feira (28/04). Os equipamentos disponíveis incluem aparelhos de eletrocardiograma, MAPA e Holter, ampliando a capacidade de diagnósticos cardiológicos no município.

O serviço integra uma expansão coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que prevê o uso de teleatendimentos via aplicativo para 100% da população de Manaus e dos 61 municípios do interior. Na capital, o sistema começou a funcionar no dia 15 de abril, em cinco unidades de saúde equipadas com salas exclusivas para atendimento remoto. A proposta é oferecer mais comodidade e agilidade aos usuários da rede pública.

Moradora de uma comunidade rural a 40 minutos de Manacapuru, a pescadora Jucilene Silva, de 33 anos, foi uma das primeiras atendidas pela teleconsulta. Ela destacou o impacto positivo da novidade: “É uma felicidade muito grande. Antes, tínhamos que ir até Manaus. Agora, vai ser tudo mais rápido, inclusive pelo celular”. A inauguração contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, incluindo parlamentares e secretários.

O Telessaúde é a segunda ferramenta lançada pelo programa Saúde AM Digital. A primeira, apresentada em fevereiro, foi a Assistente Virtual, que avisa os pacientes via WhatsApp sobre datas e horários de procedimentos marcados, além de permitir reagendamentos ou cancelamentos. Agora, os dois serviços estão integrados: quem confirmar o atendimento com a assistente poderá optar pela consulta remota, acelerando o acesso aos cuidados de saúde.

Além da inauguração do Telessaúde, o governador Wilson Lima acompanhou a entrega de 200 notebooks para colônias e associações de pescadores, beneficiando mais de 60 mil trabalhadores do setor em 51 municípios. Também foram distribuídos kits do programa Atualiza Pescador. Até o fim de 2025, a meta é entregar 1.500 kits em 59 municípios do estado, promovendo mais organização e inclusão digital entre os pescadores do Amazonas.