Temporal causa atrasos em voos no aeroporto de Manaus

As aeronaves afetadas pertenciam às companhias Azul, Gol e Latam, com voos provenientes de Campinas (SP), Boa Vista (RR), Brasília (DF) e São Paulo/Guarulhos (SP). Até as 16h, elas precisaram permanecer em órbita, aguardando autorização.

