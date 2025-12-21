   Compartilhe este texto
Manaus figura entre as cidades que lideram a concentração do PIB brasileiro

Por Portal Do Holanda

21/12/2025 19h41 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - A capital amazonense integra o grupo dos 25 municípios que, juntos, responderam por 34,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2023, segundo a publicação PIB dos Municípios 2022-2023, divulgada nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento foi realizado em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

No topo do ranking aparecem São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, cidades que lideram a lista desde o início da série histórica, em 2002, embora venham perdendo participação de forma gradual ao longo dos anos. O estudo mostra ainda que 100 municípios concentram 52,9% de toda a riqueza produzida no país.

A lista dos 25 maiores PIBs municipais inclui 11 capitais, nove municípios paulistas, quatro fluminenses e um mineiro. Em 2023, as capitais, incluindo Brasília, responderam por 28,3% do PIB nacional, enquanto os municípios não capitais concentraram 71,7%.

O desempenho do setor de serviços foi decisivo para ampliar a participação das capitais no PIB. São Paulo registrou o maior ganho, com alta de 0,4 ponto percentual, alcançando 9,7% do PIB brasileiro. Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro também tiveram crescimento de 0,1 ponto percentual cada, enquanto Belo Horizonte manteve posição de destaque entre as capitais com maior peso econômico.

Por outro lado, entre os 30 municípios que mais perderam participação no PIB, sete foram impactados pela retração na atividade de extração de petróleo, incluindo Maricá, Niterói, Saquarema, Ilhabela e Campos. Nove cidades com forte presença da indústria de transformação também registraram queda.

O estudo aponta ainda que as seis cidades com maior PIB per capita estão ligadas à extração e ao refino de petróleo. Saquarema (RJ) liderou o ranking em 2023, com R$ 722,4 mil por habitante. Entre as capitais, Brasília apresentou o maior PIB per capita, com R$ 129,8 mil, valor 2,41 vezes superior à média nacional. Na outra ponta, Manari (PE) teve o menor PIB per capita do país, com R$ 7.201,70, seguido por outros municípios de baixa renda no Nordeste.

