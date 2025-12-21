   Compartilhe este texto
Veja previsão do Inmet de como será o verão no Amazonas

Por Portal Do Holanda

21/12/2025 19h36 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM - No Amazonas, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o verão será marcado por temperaturas acima da média climatológica, com elevação de até 0,5 °C ou mais em relação aos valores históricos do período. O estado deve registrar também aumento das chuvas, seguindo a tendência observada na maior parte da Região Norte, que inicia oficialmente o verão do Hemisfério Sul neste domingo (21). As informações foram inicialmente divulgadas pela Agência Brasil.

De forma geral, o Inmet aponta condições favoráveis para precipitações acima da média nas regiões Norte e Sul do Brasil. No Norte, além do Amazonas, estados como Acre, Rondônia e o centro-sul do Pará devem enfrentar temperaturas mais elevadas. Já Amapá, Roraima e o norte do Pará devem registrar índices próximos à média histórica, enquanto o sudeste do Pará e o Tocantins podem ter volumes de chuva abaixo do normal.

Na Região Sul, a previsão é de chuvas acima da média histórica em todos os estados, com destaque para o sudeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, onde os acumulados podem chegar a 50 milímetros acima do esperado para o trimestre. As temperaturas também devem ficar acima da média, especialmente no oeste gaúcho, com desvios de até 1 °C.

No Nordeste, a tendência é de chuvas abaixo da média em grande parte da região, sobretudo na Bahia, no centro-sul do Piauí e em áreas de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Em contrapartida, o centro-norte do Maranhão, o norte do Piauí e o noroeste do Ceará podem registrar volumes próximos ou acima da média.

Para o Centro-Oeste, o Inmet prevê chuvas acima da média apenas no oeste do Mato Grosso, enquanto Goiás deve ter precipitações abaixo do normal. Nas demais áreas, os volumes devem se manter próximos da média histórica, com temperaturas até 1 °C acima do padrão climatológico. No Sudeste, a expectativa é de chuvas abaixo da média, com redução de até 100 milímetros no trimestre, especialmente em regiões de Minas Gerais, além de temperaturas mais elevadas.

O verão segue até 20 de março de 2026 e é caracterizado por temperaturas mais altas, dias mais longos e rápidas mudanças nas condições do tempo. O período favorece a ocorrência de chuvas intensas, granizo, ventos fortes e descargas elétricas. Segundo o Inmet, sistemas como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) são os principais responsáveis pelas chuvas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste. Em média, os maiores volumes de precipitação devem ocorrer nas regiões Norte e Centro-Oeste, com totais entre 700 e 1.100 milímetros ao longo da estação.

